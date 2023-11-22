سوريا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم الأربعاء، تصدي الدفاعات الجوية للعدوان الإسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطاً بريف دمشق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" المصدر قوله، "إنه حوالي الساعة الثالثة و15 دقيقة بعد ظهر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر، "أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت للعدوان، وأسقطت أحد الصواريخ واقتصرت الخسائر على الماديات".

ويعتبر القصف الإسرائيلي اليوم هو الثاني منذ أسبوع، حيث قصفت إسرائيل مواقع للجيش السوري في محافظتي درعا والسويداء جنوب سوريا يوم الجمعة الماضي وهو السابع منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث شنت إسرائيل 5 غارات طالت مطاري دمشق وحلب وأخرجتهم عن الخدمة.