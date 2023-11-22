سفير وممثل إيران الدائم بالامم المتحدة: لم نخصب اليورانيوم بنسبة أعلى من 60% قط

أكد سفير وممثل الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام لهذه المنظمة، عدم قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 60% قط، مفندا المزاعم التي أطلقها ممثلو 3 دول أوروبية ضد إيران بهذا الخصوص.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الايرانية اليوم الاربعاء، بأن هذه الرسالة جاءت ردا على رسالة الممثلين الدائمين لكل من فرنسا والمانيا وبريطانيا في منظمة الامم المتحدة في 14 من نوفمبر الجاري.

وشدد إيرواني على أن "هؤلاء وجهوا في هذه الرسالة اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد إيران الاسلامية، وزعموا أنها انتهكت القرار 2231 الذي أصدره مجلس الامن في عام 2015، في حين أنهم تجاهلوا هذا القرار بشكل سافر.

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد أصدرت بيانا مشتركا طالبت فيه طهران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما جاءت رسالة مندوب إيران ردا على المزاعم التي أطلقتها هذه الوكالة ضد ايران في يوم السبت الماضي، بحسب "فارس".