تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب التانجو عن الانتصار التاريخي على البرازيل، موضحا إنه تحامل على نفسه بعد شعره بإنزعاج عضلي خلال المباراة وأصر على استكمال اللقاء.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات تليفزيونية لقناة "TyC Sports" الأرجنتينية عن تعرض اللاعبين والجماهير للاعتداء من قبل قوات الأمن في ملعب ماراكانا: "لقد رأينا كيف كانوا يضربون الناس، كما حدث في نهائي الليبرتادوريس، قمع الشعب مرة أخرى".

كما أشار ميسي إلى الانزعاج العضلي الذي عانى منه خلال المباراة ضد البرازيل.

وأوضح ميسي: "في البداية شعرت بعدم الراحة في جهاز الضمادة، ولم يساعدني ذلك في الإحماء والتهدئة ثم الخروج مرة أخرى".

واختتم ميسي حديثه قائلًا: "هذه المجموعة تواصل تحقيق أشياء تاريخية".

ولم يسقط منتخب البرازيل حسبما أكدت شبكة أوبتا العالمية المتخصصة فى إحصائيات وأرقام كرة القدم على أرضها في تاريخ مشاركاتها بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم من قبل.