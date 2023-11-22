تراجع الطلب على السلع المعمرة في أمريكا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة، اليوم الأربعاء، تراجع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بأكثر من التوقعات.

وذكرت الوزارة، أن الطلب على السلع المعمرة ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 5.4%، بعد ارتفاع بنسبة 4% خلال الشهر سبتمبر وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب بنسبة 3.1% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 4.6% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء هذا التراجع الكبير للطلب على السلع المعمرة على خلفية تراجع الطلب على معدات النقل بنسبة 14.8% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 11.6% خلال سبتمبر الماضي.

ومع استبعاد الطلب على معدات النقل، يستقر الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي دون تغيير، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي.