تشكيل القمة بين البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

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يحل المنتخب الأرجنتيني ضيفًا على منافسه البرازيلي، صباح اليوم الأربعاء، في مباراة تجمع بينهما على ملعب ماراكانا، ضمن الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، ماركوس أكونيا

خط الوسط: رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، أليكسس ماك أليستر، جيوفاني لو سيلس

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريزتشكيل البرازيل

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: إيمرسون رويال، ماركينيوس، جابرييل، كارلوس أوجوست خط الوسط: برونو جيماريش، أندريه، رافينيا، جابرييل مارتينلي، رودريجو خط الهجوم: جابرييل جيسوس