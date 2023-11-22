المكتب الحكومي في غزة: يجب استمرار الضغط لوقف الحرب والجرائم الإسرائيلية بشكل كامل

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حمّل المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، الاحتلال والمجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن الجرائم المتواصلة على قطاع غزة والمستشفيات.

وطالب خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، دول العام الحر بالضغط لوقف تلك الحرب والجرائم بشكل كامل.

وناشد الدول العربية والإسلامية، تأمين ممر آمن لدخول الوقود اللازم لتشغيل كل المؤسسات التي تقدم الخدمات الإغاثية في غزة، وتشغيل الآبار وشبكات الصرف الصحي.

ودعا إلى إمداد المستشفيات بالمستلزمات الصحية؛ لإعادة تشغيل 26 مستشفى وعشرات المراكز الصحية، وتقديم الخدمة الصحية والإنسانية للآلاف، وإنقاذ الجرحى والمرضى والخدج.

وأشار إلى ضرورة إمداد كل محافظات القطاع بالمواد الغذائية، خاصة محافظة شمال غزة وغزة والوسطى وخان يونس ورفح، وتسيير القوافل الإنسانية العاجلة.