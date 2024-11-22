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حسم أحمد الشناوي الخبير التحكيمي الجدل بشأن الحالة التحكيمية الجدلية لمدافع الأهلي يحيى عطية الله، في مباراة الأحمر والاتحاد السكندري، بالجولة الـ3 من بطولة دوري NILE، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام.

كانت الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري شهدت حالة تحيكيمة جدلية، بشأن مدافع الأحمر يحيي عطية الله.

وأكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي في تصريحات تلفزيونية: «كرة يحيي عطية الله ليست ركلة جزاء، لأن الكرة اصطدمت بكتف لاعب الأهلي، والصورة المنتشرة خادعة».

وأضاف: «حكم المباراة احتسب ركلتي جزاء لصالح الأهلي وأري أنهما صحيحتان».

وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام ضيفه الاتحاد السكندري، بهدف لكل لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.‏