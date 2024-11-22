مقتل عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بمنطقة الناصرية بأسوان

لقي عنصران إجراميان مصرعهما وأصيب 3 آخرون بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة داخل منطقة الناصرية بمدينة أسوان.

تلقى قسم شرطة أول أسوان بلاغاً من أهالي منطقة الناصرية يفيد بتعرضهم لإطلاق أعيرة نارية. وعلى الفور، توجهت قوة من شرطة قسم ثانٍ أسوان إلى موقع البلاغ.

وعند وصول القوات، فوجئت بتعرضها لإطلاق النار من جانب عناصر متحصنة داخل وكر لتجارة المخدرات. وتبادلت القوات إطلاق النيران مع العناصر، ما أسفر عن مصرع اثنين منهم وهما: مروان أحمد بغدادي (20 سنة)، محمود مصطفى حسن (21 سنة).

وأصيب ثلاثة آخرون بطلقات نارية في مناطق متفرقة من أجسادهم.

وأسفر التفتيش داخل الوكر عن العثور على 5 قطع سلاح ناري، بالإضافة إلى كميات من المواد المخدرة شملت الحشيش، الشابو، والبانجو، إضافة إلى عدد من الخزن والطلقات النارية.

وفرضت القوات طوقاً أمنياً حول منطقة الاشتباكات لإعادة الهدوء. ووصلت سيارات الإسعاف إلى المكان، حيث نقلت الجثتين إلى المشرحة، فيما تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى تحت حراسة مشددة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.