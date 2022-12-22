زيلينسكي يطلب دبابات وطائرات مقاتلة من الكونجرس الأمريكي

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في واشنطن المزيد من الأسلحة الثقيلة من الولايات المتحدة لمساعدة بلاده على صد الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في جلسة مشتركة للكونجرس: "أؤكد لكم أن الجنود الأوكرانيين يمكنهم تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية بأنفسهم... أموالكم ليست صدقة، إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية التي نتعامل معها بأكثر الطرق مسؤولية".

وحذر الرئيس الأوكراني أيضا من أنها "مجرد مسألة وقت" قبل أن تضرب روسيا حلفاء آخرين للولايات المتحدة "إذا لم نوقفها الآن".

وقال: "العالم مترابط للغاية بحيث لا يسمح لشخص ما بالوقوف جانبا، وفي نفس الوقت يشعر بالأمان ، عندما تستمر مثل هذه المعركة"، مضيفا أن العام المقبل سيكون "نقطة التحول، عندما يجب أن تضمن الشجاعة الأوكرانية والعزم الأمريكي مستقبل حريتنا المشتركة".

ووصل زيلينسكي إلى واشنطن صباح الأربعاء في أول رحلة له إلى الخارج منذ الغزو الروسي لبلاده في فبراير.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر داعم مالي وعسكري لأوكرانيا.