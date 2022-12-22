رئيسة الوزراء الإيطالية تعتزم زيارة قوات بلادها المتمركزة في العراق

قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلوني، إنها على وشك زيارة القوات الإيطالية المتمركزة في العراق.

بحسب مصادر في الحكومة الإيطالية، أعلنت ميلوني عن الزيارة أثناء لقائهما اليوم الخميس مع مشرعين من حزب "إخوان إيطاليا" اليميني لتبادل التهاني بعيد الميلاد.

وقالت ميلوني: "سأذهب الى العراق مساء اليوم. إن العسكريين الإيطاليين في العراق هم من يقودون مهمة الناتو"، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وبحسب المصادر، قالت ميلوني إن أربعة أو خمسة وزراء آخرين سيزورون القوات الإيطالية المتمركزة في أجزاء أخرى من العالم خلال العطلات، مضيفة أنها "إشارة مهمة لرجالنا ونسائنا (في القوات المسلحة) الذين يضحون بالتأكيد أكثر مما نفعل".