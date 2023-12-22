ثقافة الوادى الجديد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

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نظم قصر ثقافة الخارجة بالوادى الجديد، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، احتفالية فنية وأمسية شعرية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وقالت ابتسام عبدالمريد مدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد، أن الاحتفالية شملت تنفيذ حلقة بحثية بعنوان التفكك الأسري وأثره على المجتمع وذلك فى مجال ثقافة القرية التابعة لإدارة الدراسات والبحوث.

جاء ذلك بحضور عدد من أساتذة علم النفس، وأئمة من منطقة وعظ الوادى الجديد، بالإضافة إلى تنفيذ أمسية شعرية شارك فيها شعراء نادى الأدب بالخارجة.

وأشارت عبدالمريد، إلى تنفيذ عرض فنى للفرقة القومية للفنون الشعبية بالوادى الجديد، شمل مجموعة متنوعة من رقصات الفلكلور الواحاتى منها الخزام والمجرونه، فقرة التنورة.

في سياق متصل، أعلنت مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، تنفيذ عدد من الأنشطة شملت تنفيذ ندوة تثقيفية بعنوان الإدمان يهدم المجتمع في بيت ثقافة قرية القصر بالداخلة..

جاء ذلك في ظل التوعية بأخطار المخدرات وتأثيرها على المجتمع، ضمن مجال ثقافة القرية التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بجانب تنفيذ ورشة فنون تشكيلية للأطفال عن خطر الإدمان.