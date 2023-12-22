الرئيس الفلسطيني لنظيره الروسي: لم نخرج من غزة لنعود إليها

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، حيث أكّد الأخير أهمية وقف إطلاق النار في غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن بوتين تأكيده على دعم روسيا للشعب الفلسطيني، لينال حريته واستقلاله في دولته الفلسطينية المستقلة، وفق الشرعية الدولية.



وأشاد بوتين بالرؤية الفلسطينية التي عرضها عباس، مؤكدا على أهمية وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات والذهاب لتنفيذ الحل السياسي.



من جهته، أكد عباس ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والوقف الفوري والتام لإطلاق النار من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف، وحرب الإبادة والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية على قطاع غزة.



وجدد التأكيد على سرعة تقديم المساعدات الإنسانية، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود، وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنع التهجير.



وشدد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه.



كما أكد "ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأنه ستكون للمواطنين في قطاع غزة الأولوية، وقال: «لن نتخلى عن غزة وهذه مسئولية دولة فلسطين، ونحن لم نخرج من غزة لنعود إليها».



ودعا إلى ضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد المؤتمر الدولي للسلام لتنفيذ الحل السياسي في فترة زمنية محددة وبضمانات دولية، وتشكيل حكومة فلسطينية تتولى مهامها في الضفة بما فيها القدس، وغزة، وتسيطر على مواردها ومعابرها الدولية.



كما أكد الرئيس الفلسطيني على أن السلام والأمن لا يتحققان إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين.