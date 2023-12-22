حزب الله يعلن قصف ثكنة شوميرا الإسرائيلية واستهداف جنودها

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، قصف ثكنة شوميرا الإسرائيلية واستهداف تجمع للجنود داخلها.



وقال الحزب في بيانين منفصلين نُشرا على «تليجرام»، إن عناصر الحزب استهدفوا صباح اليوم تجمعات لجنود الاحتلال في محيط ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، ‏مُحققةً إصابات مباشرة.



وأضاف الحزب في بيان لاحق، أن عناصره استهدفوا صباح اليوم ثكنة ‏شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة.‏



على جبهة غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ضابط وجندي خلال المعارك الدائرة في القطاع.



وأفادت صحيفة «يسرائيل هايوم» الإسرائيلية، بسقوط ضباط برتبة ملازم ومجند برتبة رقيب خلال الحرب على قطاع غزة.