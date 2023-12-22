كشف المطرب محمود العسيلي، عن أسباب زواجه 3 مرات، قائلا: «أنا شخصية لا تستطيع أن ‏تعيش حياة تقليدية». ‏

وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر ‏شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس، أن حياة الإنسان القصيرة لا تستدعي إرهاق ‏واستنزاف طاقته على أوضاع غير صحيحة، متسائلا: «ليه نحمل نفسنا أكثر من طاقتها؟». ‏

وتابع: «كنت بحاول دائما أصلح العلاقة لو أنا مضايق، لكن إذا الطرفان غير مبسوطين؛ فأفضل ‏قرار لنا أن ننهي العلاقة، أنا شخصيا بحاول أعيش حياتي سعيد ومرتاح، عكس ناس ممكن تظل ‏تدوس على نفسها في علاقاتها الزوجية أو الشخصية». ‏

وأضاف أن أغنيته «تمثيلية» تعبر عن شعوره الحقيقي وموقفه من فكرة الزواج، معقبا: «ليه ‏بنمثل على بعض، لو الدنيا وقفت وحاولت تصلحها لكن فقدت الأمل؛ فأحسن حل الإنسان يبعد». ‏

وأشار إلى انفصاله في المرتين بقراره الشخصي، قائلا «اتجوزت 3 مرات وكنت ببحث عن ‏الاستقرار والعائلة، لكن فقدت الأمل أني أصلح العلاقة في مرتين مقدرتش أعيش كأني ميت، ‏الموضوع مرتبط بارتياح الطرفين؛ وليس من الشخص المخطئ».‏