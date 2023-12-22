كشف المطرب محمود العسيلي، عن أسباب زواجه 3 مرات، قائلا: «أنا شخصية لا تستطيع أن تعيش حياة تقليدية».
وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس، أن حياة الإنسان القصيرة لا تستدعي إرهاق واستنزاف طاقته على أوضاع غير صحيحة، متسائلا: «ليه نحمل نفسنا أكثر من طاقتها؟».
وتابع: «كنت بحاول دائما أصلح العلاقة لو أنا مضايق، لكن إذا الطرفان غير مبسوطين؛ فأفضل قرار لنا أن ننهي العلاقة، أنا شخصيا بحاول أعيش حياتي سعيد ومرتاح، عكس ناس ممكن تظل تدوس على نفسها في علاقاتها الزوجية أو الشخصية».
وأضاف أن أغنيته «تمثيلية» تعبر عن شعوره الحقيقي وموقفه من فكرة الزواج، معقبا: «ليه بنمثل على بعض، لو الدنيا وقفت وحاولت تصلحها لكن فقدت الأمل؛ فأحسن حل الإنسان يبعد».
وأشار إلى انفصاله في المرتين بقراره الشخصي، قائلا «اتجوزت 3 مرات وكنت ببحث عن الاستقرار والعائلة، لكن فقدت الأمل أني أصلح العلاقة في مرتين مقدرتش أعيش كأني ميت، الموضوع مرتبط بارتياح الطرفين؛ وليس من الشخص المخطئ».