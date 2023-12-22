السفير التركي بمصر: الحوار المستمر مع القاهرة عن ليبيا والسودان وغزة

قال سفير تركيا بمصر صالح موطلو، إن مصر وتركيا على مستوى وزراء الخارجية والرؤساء لديهم تواصل جيد فيما بينهما، بخصوص الموقف في ليبيا أو السودان وفلسطين.

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن هناك تعاونا ثنائيا بين مصر وتركيا الذي يشهد تقدما ملحوظا، مؤكدا أن هذه الاتصالات مفتوحة بشكل مستمر ما بين مؤسسات وأجهزة الدولتين، ومؤخرا في أكتوبر زار وزير الخارجية التركي القاهرة، وجرى تناول ملفي ليبيا والسودان، وكذلك مع الرئيس السيسي.

ولفت إلى أن الحوار المستمر حول ليبيا والسودان وفلسطين، يؤدي إلى خلق ثقة بين الجانبين المصري والتركي، موضحا أنه لا يستطيع أي من الجانبين الإضرار بمصالح شعوب هذه الدول، وبالتالي المواقف المصرية التركية مهمة جدا حيال هذه القضايا.

وشدد على استمرار وتعميق الحوار بين مصر وتركيا فيما يتعلق بالقضية الليبية، إلى جانب استكمال المشاورات والتنسيق لتحقيق الهدف المشترك لدعم واستقرار ليبيا، والأمر نفسه بالنسبة للسودان، منوها بأن ليبيا بالنسبة لمصر وتركيا كيان واحد، وبالتالي هناك حاجة لتحقيق تكامل ووحدة أراضيها.