دفاع المتهم الثاني بقضية مقتل ممرض الزاوية الحمراء: المتهم الأول العقل المدبر للجريمة

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طالب دفاع المتهم الثاني مصطفي بتعديل القيد والوصف على المتهم الثاني وطلب استبعاء القيد والوصف بشأن المتهم الثاني ولتعارضها وإعادة تكيف الواقعة بخصوص المتهم الثاني والتي لا ترقي إلى الأفعال التي أتاها المتهم.

وقال إن أفعال المتهم تنحصل في المادة ٢٨٠ من قانون العقوبات وانتفاء القصد الجنائي والمساهمة الجنائية للمتهم الثاني ومشاركة المتهم في جريمة القتل، وتناقض أدلة الإثبات بشأن المتهم وعدم جدية تحريات المباحث وأنها جائت استنتاجية.

وأضاف دفاع المتهم الثاني بأن المتهم الأول هو العقل المدبر للواقعة وقال: "أنا كنت عارف أنه مصطفى هيخاف ومش هيساعد".

وذكر أن هناك انتفاء لأركان جريمة الاشتراك ولم يكن يعلم ما دبر له المتهم الأول، مشيرا إلى أن المتهم الثاني أخطأ وكان أداة مستغلة من قبل المتهم الأول ولم يكن له دور مباشر في الأمر.

وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية محاكمة المتهمين بمقتل الممرض مينا بعدما قطعا إلى أشلاء في منطقة الزاوية الحمراء.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين إبراهيم، ومصطفي، أنهما قتلا المجني عليه مينا عمدا مع سبق الإصرار وعقد العزم واعدا أدوات قطعة قماش ومنشار وماسورة حديدية.