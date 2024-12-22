مقتل 23 شخصا في نيجيريا بسبب التدافع في حادثين منفصلين

لقي ما لا يقل عن 23 شخصا حتفهم في نيجيريا يوم السبت نتيجة التدافع أثناء توزيع طعام مجاني في حادثين منفصلين.

ووقع أحد الحادثين في العاصمة النيجيرية أبوجا خلال حدث لتوزيع الطعام في كنيسة، حيث توفي عشرة أشخاص بينهم أربعة أطفال، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم شرطة المدينة، جوزفين أده، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). كما أصيب ثمانية آخرون.

وفي حادث آخر في مدينة أوكيجا في ولاية أنامبرا في الجنوب، قتل ما لا يقل عن 13 شخصا، وفقا لتقارير إعلامية مختلفة. ولم يذكر العدد الدقيق للضحايا بعد، ولا تزال التحقيقات جارية، زفقا لما ذكره المتحدث باسم شرطة الولاية، إكينجا توتشوكو، في رد على الاستفسارات.

ووقعت هذه المآسي بعد ثلاثة أيام من حادث مماثل في جنوب غرب نيجيريا أسفر عن مقتل 35 طفلا.

ومن المعتاد في نيجيريا توزيع الطعام على الفقراء خلال موسم عيد الميلاد، حيث تجذب هذه الأحداث حشودا كبيرة، وغالبا ما يحدث ذعر جماعي. وفي استجابة للحادث الأخير في أبوجا، أمرت شرطة المدينة بضرورة الإبلاغ المسبق عن جميع الأنشطة الخيرية التي تؤدي إلى تجمعات كبيرة.

ويعزى تزايد الحوادث خلال توزيع الطعام المجاني إلى تدهور الظروف المعيشية في البلاد. ومع تزايد الفقر، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات.