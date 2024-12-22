 خامنئي: ليست لدينا أية قوات تعمل بالوكالة.. والحديث عن فقدان إيران وكلاءها في المنطقة غير صحيح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خامنئي: ليست لدينا أية قوات تعمل بالوكالة.. والحديث عن فقدان إيران وكلاءها في المنطقة غير صحيح

وكالات
نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 11:45 ص | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 11:45 ص

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن بلاده لا تمتلك أي قوات تعمل بالوكالة، لافتًا إلى أن «الحديث عن فقدان إيران وكلاءها في المنطقة غير صحيح».

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر»، جاء ذلك خلال استقبال المرشد الإيراني، صباح اليوم الأحد، جمعًا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت، بمناسبة ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء.

وأشار إلى أن «خطة أمريكا للسيطرة على الدول تعتمد على أمرين: إما خلق الاستبداد أو بث الفوضى»، معقبًا: «خلقوا الفوضى في سوريا والآن يظنون أنفسهم منتصرين».

وأضاف: «عنصر أمريكي لمح إلى أن الأمريكيين يساعدون من سيقوم بأعمال الشغب في إيران، ولكن هؤلاء الحمقى مخطئون.. سوف يسحق الشعب الإيراني كل من أراد أن يصبح مرتزقة لأمريكان في هذا المجال»، بحسب وصفه.

واستطرد: «مخطئ من يكرر أن إيران خسرت قواتها بالنيابة، لأننا لا نمتلك قوات بالوكالة من الأصل...اليمن يقاتل لأنه يملك الإيمان. حزب الله يقاتل لأن قوة الإيمان تأتي به إلى الميدان، وحماس والجهاد يتقاتلان لأن عقيدتهما تقودهما على ذلك، فهما لا يمثلاننا.. إذا أردنا يوماً القيام بأمر ما فإننا لا نحتاج لقوات بالنيابة»، وفقًا لتعبيره.

وتوقع أن تظهر في سوريا ما وصفها بـ«الفئة الشريفة القوية»، مضيفًا: «ليس لدى الشاب السوري ما يخسره، لأن جامعته غير آمنة، ومدرسته غير آمنة، وبيته غير آمن، وشارعه غير آمن، وحياته غير آمنة، ماذا عليه أن يفعل وعليه أن يقف بكل قوة وإصرار ضد من صمم هذا الانفلات الأمني ومن نفذه، وسيهزمون بإذن الله».

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