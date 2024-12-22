الجيش الأمريكي يعلن تحطم مقاتلة في البحر الأحمر بالخطأ

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أعلن الجيش الأمريكي، صباح اليوم، إسقاط طائرة مقاتلة من طراز "إف/إيه-18 هورنت" عن طريق الخطأ فوق البحر الأحمر، مما أجبر الطيارين على القفز بالمظلة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، إن الحادث وقع أثناء مهمة للطائرة المقاتلة التي كانت تحلق فوق حاملة الطائرات "هاري إس ترومان".

وأوضحت أن إحدى السفن المرافقة، وهي الطراد الصاروخي "جيتيسبيرج"، أطلقت النار عن طريق الخطأ على الطائرة، مما أدى إلى تدميرها- حسب موقع الجزيرة.

وأكد البيان إنقاذ الطيارين الاثنين، مع إصابة أحدهما بجروح طفيفة.

ووصف الحادث بأنه نتيجة لـ"حالة إطلاق نيران صديقة على ما يبدو"، مشيرا إلى أن التحقيق في الحادث جارٍ لتحديد الملابسات.

وكان الجيش الأمريكي أعلن أنه أطلق النار، أمس السبت، على طائرات مسيّرة وصواريخ أطلقتها جماعة الحوثي فوق البحر الأحمر. كما نفذ الجيش ضربات جوية استهدفت مواقع قيادة وتحكم ومستودعات صواريخ للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تنفيذ غارات جوية "دقيقة" على أهداف تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء. واستهدفت الغارات منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة للقيادة والسيطرة، حيث تهدف العمليات إلى تعطيل وإضعاف عمليات الحوثيين، خاصة تلك التي تستهدف السفن الحربية الأمريكية والسفن التجارية في جنوب البحر الأحمر.