أفشة عن هدفه في نهائي إفريقيا: «أحسن لحظة في التاريخ بالنسبة لي»

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قال محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي، أن أفضل لحظاته كانت عند تسجيله هدف الفوز على الزمالك في نهائي إفريقيا الماضي.

وسجل أفشة هدفا قاتلا في الدقيقة 86 من عمر النهائي، ليتوج الأهلي بهذا اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

وخلال فيلم "سر التاسعة" الذي نشره الأهلي عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" قال أفشة حول هدفه:«أحسن لحظة في التاريخ بالنسبة لي، وأعتقد (مافيش حد هينسى هذه اللحظة)».

وتوج الأهلي بالثلاثية التاريخية (دوري أبطال إفريقيا – الدوري – كأس مصر)، في الموسم الماضي، ومن المقرر أن يشارك في كأس العالم للأندية بالشهر المقبل في قطر.