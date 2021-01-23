 أفشة عن هدفه في نهائي إفريقيا: «أحسن لحظة في التاريخ بالنسبة لي» - بوابة الشروق
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أفشة عن هدفه في نهائي إفريقيا: «أحسن لحظة في التاريخ بالنسبة لي»

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 23 يناير 2021 - 12:14 ص | آخر تحديث: السبت 23 يناير 2021 - 12:14 ص

قال محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي، أن أفضل لحظاته كانت عند تسجيله هدف الفوز على الزمالك في نهائي إفريقيا الماضي.

وسجل أفشة هدفا قاتلا في الدقيقة 86 من عمر النهائي، ليتوج الأهلي بهذا اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

وخلال فيلم "سر التاسعة" الذي نشره الأهلي عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" قال أفشة حول هدفه:«أحسن لحظة في التاريخ بالنسبة لي، وأعتقد (مافيش حد هينسى هذه اللحظة)».

وتوج الأهلي بالثلاثية التاريخية (دوري أبطال إفريقيا – الدوري – كأس مصر)، في الموسم الماضي، ومن المقرر أن يشارك في كأس العالم للأندية بالشهر المقبل في قطر.

 


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