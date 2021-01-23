الخارجية الروسية تدعو السفارة الأمريكية بموسكو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى

دعت وزارة الخارجية الروسية، سفارة الولايات المتحدة الأميركية في موسكو إلى أن تتعامل مع مشاكلها، وأن لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقال بيان مقتضب للخارجية الروسية، مساء اليوم السبت، مخاطبا السفارة الأمريكية، "اهتموا بمشاكلكم وتوقفوا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وكانت السفارة الأميركية لدى موسكو نشرت - أمس - مواقع ومواعيد التجمعات في المدن الروسية، التي ستجري فيها الاحتجاجات اليوم، داعية المواطنين الأمريكيين لتجنبها.

وحذرت وزارة الداخلية الروسية ومكتب المدعي العام - مرارًا وتكرارًا - من المشاركة في الإجراءات غير المصرح بها المخطط لها في موسكو ومدن أخرى، حيث اعتبرتها استفزازات وتهديد للنظام العام، مشددة على أنها سوف تصدي لها على الفور.