جريزمان على رأس قائمة برشلونة لمباراة إلتشي بالليجا

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة فريقه لمباراة إلتشي، غدًا الأحد، على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الليجا.

ويغيب ليونيل ميسي، قائد برشلونة عن مباراة فريقه أمام إلتشي، امتثالًا للعقوبة الموقعة عليه من لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني، بعد واقعة اعتدائه على لاعب أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير ستيجن، نيتو، تيناس.

خط الدفاع: سيرجينو دست، رونالد آراخو، لينجليت، جوردي ألبا، أومتيتي، أوسكار مينجوزا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتش، بيانيتش، ريكي بويج، بيدرو لوبيز، ماتيوس فرنانديز، فرينكي دي يونج، جونيور فيربو.

خط الهجوم: جريزمان، برايثوايت، ديمبلي، ترينكاو، كونراد.