حبس سائق ميكروباص متهم بدهس قائد دراجة في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حجز "عمر.م.س"، 24 عامًا، سائق ميكروباص، على ذمة التحريات، لاتهامه بالتسبب في مصرع "حمدي.أ.ال"، 46 عاما، عامل، بالخطأ، بعدما دهسه أثناء قيادته دراجة نارية، في منطقة العجمي، وصرحت بتسليم جثمان الضحية، لأسرته لمواراته الثرى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان عاملًا لقي مصرعه، أمس الخميس، أثر إصابته بجروح وكسور في مختلف أنحاء الجسم، بعدما دهسته سيارة أجرة "ميكروباص" صغير الحجم "حمراء اللون"، أثناء قيادته دراجة نارية وسيره بها على الطريق، غربي الإسكندرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغا من الأهالي حول واقعة الدهس، الذي تسبب في مصرع شخص، متأثرًا باصابته.

وتبين من فحص كاميرات المراقبة في الشارع محل الواقعة، والتي رصدت لحظة وقوع الحادث، أن السائق حاول تفادي سيارة بذات الطريق، إلا أنه دهس المجني عليه، ودراجته، أسفل عجلات الميكروباص.

جرى نقل المجني عليه إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد 7 أيام من وقوع الحادث، وعقب الواقعة سلم السائق نفسه إلى قسم الشرطة، وأقر بارتكابه الحادث، دون قصد، لتقرر النيابة العامة إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، قبل أن يفارف المجني عليه، وتتخذ النيابة قرارا بضبطه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.