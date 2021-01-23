 وفد حوثي يصل الأردن للتفاوض مع الحكومة اليمنية حول الأسرى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفد حوثي يصل الأردن للتفاوض مع الحكومة اليمنية حول الأسرى

د ب أ
نشر في: السبت 23 يناير 2021 - 9:53 م | آخر تحديث: السبت 23 يناير 2021 - 9:53 م

وصل وفد حوثي، السبت، إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بخصوص تبادل الأسرى بين الطرفين.

وقال رئيس ملف الأسرى في جماعة الحوثي عبدالقادر المرتضى في تغريدة عبر حسابه على تويتر "‏وصلنا إلى العاصمة الأردنية (عمّان) للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الٲسرى برعاية الٲمم المتحدة".

وأضاف المرتضى: "نٲمل ٲن يُكتب لهذه الجولة النجاح في تحرير ٲكبر عدد من الٲسرى والمعتقلين من كل الٲطراف".

ولم يصدر أي تعليق من قبل الحكومة اليمنية حول هذه المفاوضات.

وسبق أن نجحت عدة صفقات تبادل أسرى بين الحكومة والحوثيين، برعاية الأمم المتحدة وبوساطات محلية.

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