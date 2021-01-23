السفارة الأمريكية في موسكو تتابع التجمعات الاحتجاجية في روسيا

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في موسكو، اليوم السبت، أنها تتابع تطورات التجمعات الاحتجاجية في 38 منطقة روسية.

وكتبت السفارة الأمريكية - في تغريدة على موقع تواصل الاجتماعي (تويتر) - إن "الولايات المتحدة تدعم حق المواطنين (الروس) في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير".

من جانبها، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- بأنه يتعين على السفارة الأمريكية تفسير تصريحاتها حول حق المواطنين في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير.

وقالت زاخاروفا: "ما كان هذا: تثبيت أم التعليمات؟ حتى المنظمون لم يعلنوا عن مثل هذه الخطط، يمكننا أن نتخيل ما كان سيحدث إذا نشرت السفارة الروسية في واشنطن خريطة لطرق الاحتجاج تشير إلى نقطة النهاية، على سبيل المثال، في مبنى الكابيتول، كان سينتهي هذا التوجيه بهستيريا عالمية من السياسيين الأمريكيين، بما في ذلك الشعارات المعادية للروس والتهديدات بفرض عقوبات وطرد الدبلوماسيين الروس".