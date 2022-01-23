اليونيسف: مقتل 17 طفلا في اليمن منذ بداية العام

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بأن عدد القتلى الأطفال في اليمن تضاعف خلال شهر واحد، إذ بلغ 17 قتيلا منذ بداية العام.

وهذا العدد تقريبا هو ضعف ما كان عليه خلال كل شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيان صادر عن تيد شيبان مدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت اليونيسف إن العنف تصاعد بسرعة في اليمن تاركا أثرا وخيما على الأطفال، وتضاعف العنف بسرعة كبيرة منذ بداية العام الحالي مع ازدياده الحاد في عدد من المواقع في اليمن.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن شيبان القول: "الأطفال هم دائما أول وأكثر من يدفع الثمن خلال الأعوام السبعة الأخيرة في اليمن، الذي يشهد واحدا من أكثر النزاعات قساوة في التاريخ الحديث".

وناشدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أطراف النزاع في اليمن - وأولئك الذين بإمكانهم التأثير عليها - حماية المدنيين بما في ذلك الأطفال في كل الأوقات.

وقال شيبان: "لا يجب أبدا استهداف المناطق المدنية المأهولة بالسكان والمرافق المدنية بما في ذلك مرافق التعليم والصحة ويجب حمايتها في كل الأوقات".

ومنذ تصاعد النزاع في اليمن، تحققت اليونيسف من مقتل وإصابة أكثر من عشرة آلاف طفل. وقد يكون الرقم الفعلي أكبر من ذلك بكثير.