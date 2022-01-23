رئيس البرلمان العربي: التجربة المصرية تجاوزت تحديات كورونا وتداعيتها الاقتصادية

قال رئيس البرلمان العربي، الدكتور عادل العسومي، إن الدول العربية مؤثرة عندما تتبنى المواقف تؤدي في النهاية إلى نتائج وثمار تصب لصالح الامة العربية، مشيدًا بدور مصر والسعودية والإمارات والمغرب والأردن والجزائر الهام في إطلاق المبادرات وتبنيها.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الصدى»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هناك تجارب عربية ناجحة على أرض الواقع، مستشهدًا بالتجربة المصرية التي تعيش نهضة اقتصادية هامة وجادة وحقيقية على الرغم من ظروف جائحة كورونا.



وأشاد بالمبادرات المصرية التي تجاوزت تحديات جائحة كورونا وتداعيتها الاقتصادية، فضلًا عن أن الإعمار في مصر على قدم وساق، قائلًا إن السعودية أطلقت العديد من المبادرات الهامة، إضافة إلى تجربة الإمارات الثرية.



وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الإرادة الحقيقية توصل الدول العربية إلى الهدف الذي تصبو إليه، معقبًا: «نؤمن بوجود زعماء ورؤساء قادرون على تحقيق ما نهدف له وتمخض الأمور إلى استراتيجيات عربية مبنية على التكامل الاقتصادي والمبادرات الاقتصادية».



وتوجه برسالة إلى الدول العربية: «كفانا تدخل من الدول الأجنبية في الشؤون العربية والشؤون الخاصة العربية كالليبية واليمنية لأنها تخدم مصالحهم وتؤدي إلى تدميرنا، وعلى الدول العربية الإيمان بأن التدخل الأجنبي ليس في صالح المنطقة».