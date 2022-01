أجبرت حرائق الغابات في منطقة بيغ سور بولاية كاليفورنيا الأمريكية السكان على إخلاء منازلهم، كما دفعت السلطات إلى قطع طريق ساحل المحيط الهادئ السريع.

وأفادت شبكة "أي بي سي" الأمريكية بأن الحريق اندلع في وقت متأخر من مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي) في جبال المنطقة.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا السبت إن الحريق قضى على ما لا يقل عن 6 كيلومترات مربعة من المساحات الحرجية، مشيرة إلى أنه تم احتواؤه بنسبة 5 بالمئة.

وأمر مكتب مأمور مقاطعة مونتيري بتنظيم عمليات إجلاء في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر الحرائق المستعرة.

Wildfires on the coast of Big Sur in California. The fire burned 1,500 acres. pic.twitter.com/G4rmu2iEhz