الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة البنك الأهلي التي تجمع الفريقين في السابعة مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، قبل انطلاق المران لمناقشة بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادًا للمباراة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وقاد ميشيل يانكون مرانا قويا لحراس الفريق بمشاركة محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة ترفيهية بتنظيم تقسيمة كرة يد بين اللاعبين، قبل استكمال بقية فقرات المران.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعد أن تغلب على الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الماضية.