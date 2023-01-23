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يونيون برلين يضم الكرواتي يورانوفيتش

د ب أ
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 3:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 3:42 ص

أعلن نادي يونيون برلين الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده مع الكرواتي يوسيب يورانوفيتش، لاعب فريق سيلتيك الأسكتلندي.

وتألق يورانوفيتش - 27 عاما - مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم التي أقيمت العام الماضي في قطر، ليساهم في حصوله على المركز الثالث بالمونديال.

ويأتي تعاقد يونيون برلين مع يورانوفيتش بعد رحيل النرويجي جوليان رايرسون عن فريق العاصمة الألمانية للانضمام إلى بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليا.

من المرجح أن يكون يورانوفيتش صاحب أضخم صفقة في تاريخ يونيون برلين، حيث تكبدت خزينة النادي 8 ملايين يورو (7ر8 مليون دولار)، بالإضافة إلى بعض الحوافز الأخرى، وذلك رغم عدم كشف النقاب عن قيمة انضمامه للفريق بشكل رسمي.

يشار إلى أن يورانوفيتش انضم لسلتيك في أغسطس 2021.


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