كيف تسببت صواريخ المقاومة في تدهور سوق السيارات الإسرائيلي؟

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تسببت صواريخ المقاومة الفلسطينية من جهة، واليمنية من جهة أخرى، في خنق تجارة السيارات الإسرائيلية، وفقا لما ورد بتقرير حديث نظرا لاعتماد دولة الاحتلال على استيراد السيارات عن طريق البحر في موانئ تقع بنطاق صواريخ المقاومة.

وذكر موقع كالكلست الإسرائيلي، نقلا عن سلطة الموانئ، أن ميناء أسدود تحمل الضرر الأكبر بتراجع ٩٤٪ من استيراد السيارات بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى تراجع استيراد السيارات في ميناء إيلات من ٧٠ ألف سيارة لـ١٩ ألف، وذلك بسبب الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي اليمنية على السفن المتجهة لدولة الاحتلال.

وأكد التقرير تراجع عمليات الشحن الداخلي بين الموانئ بسبب الصواريخ الفلسطينية بمعدل ٧٠٪ بين مينائي أسدود وحيفا، لافتا إلى انتقال أغلب واردات السيارات لميناء حيفا شمالي الأراضي المحتلة.