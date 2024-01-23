نفى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن يكون ليفربول قد فرض رأيه بشأن سفر محمد صلاح، قائد الفراعنة، إلى إنجلترا لتلقي العلاج من الإصابة التي لحقت به في كأس أمم أفريقيا بمباراة غانا، مشيرا إلى تمسك صلاح بالبقاء لمساندة الفريق في مباراة كاب فيردي.

غاب محمد صلاح عن تعادل مصر مع كاب فيردي بنتيجة 2-2، بعد تعرضه لإصابة في مباراة غانا بدور المجموعات، وأعقب ذلك بيانا من ليفربول بسفر صلاح إلى إنجلترا من أجل الخضوع لبرنامج علاجي خاص من الإصابة التي لحقت به، في الوقت الذي نجح فيه الفراعنة في التأهل لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا 2023.

قال روي فيتوريا في تصريحات صحفية:" صلاح كان معنا في مباراة كاب فيردي وتحمل الإصابة، كنا نعلم قبل المباراة أن الإصابة ستستغرق بعض الوقت وتأكدنا من ذلك، لم نذكر شيئاً قبل المباراة للتركيز على اللقاء".

أضاف البرتغالي:" لم نتحدث عن أي قرار بشأن محمد صلاح قبل المباراة، الجهاز الطبي لمنتخب مصر جيد للغاية ويمتلك خبرة كبيرة جداً ونثق فيه تماماً، ونظرنا للحل الأفضل حتى يتعافى صلاح سريعاً بالاتفاق مع اللاعب وليفربول".

أشار فيتوريا:" الإمكانات في كوت ديفوار ليست كبيرة، وننتقل من مدينة لأخرى بعد التأهل، لذا فضلنا سفره للعلاج في ليفربول".

ونفى روي فيتوريا أن يكون ليفربول قد فرض رأيه على منتخب مصر بشأن عودة صلاح للعلاج في النادي، قائلًا:" ليس صحيحاً أن ليفربول يفرض رأيه علينا، كنا سنعلن ذلك عقب المباراة، صلاح تمسك بالاستمرار حتى مباراة كاب فيردي لمساندة بقية اللاعبين".

أتم فيتوريا:" سيتم التعاون بين الجهاز الطبي لمنتخب مصر ونظيره في ليفربول، من أجل الوصول إلى أفضل حل لتعافي صلاح، ووضعنا بعض الحلول والعمل يسير بشكل جيد، سواء من جانب الجهاز الطبي أو اللاعب نفسه".