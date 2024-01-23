 بولندا تأمل موافقة الاتحاد الأوروبي على مساعدات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا - بوابة الشروق
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بولندا تأمل موافقة الاتحاد الأوروبي على مساعدات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 10:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 10:39 ص

حث وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، الاتحاد الأوروبي على تقديم المساعدة المالية والعسكرية لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن لمساعدة كييف في صد الهجمات الروسية.

وقال سيكورسكي - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الثلاثاء - "نأمل أن يوافق زعماء الاتحاد الأوروبي على مساعدات مالية بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027، في القمة المقرر عقدها الأسبوع المقبل".

وذكر أنه يتفق مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، على أن كييف بحاجة إلى الذخيرة.

وشدد قائلا: "كلما زادت الذخيرة لدى أوكرانيا، قل عدد الضحايا، وكلما زاد مدى الذخيرة، كلما انتهت الحرب بشكل أسرع".


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