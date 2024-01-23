طائرة هجومية سو-25 روسية تدمر عددا من المدرعات الأوكرانية على محور كراسني ليمان

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لعملية ضرب أهداف مواقع وتحصينات أوكرانية على محور كراسني ليمان، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أن الطائرة الهجومية من طراز "سو 25" هاجمت "أفرادا معادين ومركبات مدرعة خفيفة على محور كراسني ليمان"، مضيفة أنه "تم استخدام صواريخ موجهة من طراز /إس 8/ على ارتفاعات منخفضة".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه "بعد الانتهاء من المهمة القتالية، نفذت الطواقم مناورة مضادة للصواريخ بإطلاق النار على أهداف حرارية كاذبة وعادت بنجاح إلى المطار العسكري".

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف شمال الاطلسي "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.