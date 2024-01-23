الرئيس الصيني يأمر بتنفيذ عملية بحث وإنقاذ عن المفقودين في حادث الانهيار الأرضي

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أصدر الرئيس الصيني شي جين بينج، أوامره بتنفيذ عملية بحث وإنقاذ للأشخاص المفقودين عقب وقوع انهيار أرضي في منطقة تشنشيونج بمقاطعة يونان بجنوب غرب الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن الرئيس الصيني أصدر هذه التعليمات بعد وقوع الانهيار الأرضي مساء أمس الاثنين.

وطُمر نحو 18 منزلا في قرية ليانجشوي التي تقع في شمال شرق إقليم يونان ويبلغ عدد سكانها بضعة آلاف، جراء الانهيار الأرضي.

وقالت السلطات في البداية، إن 47 شخصا في عداد المفقودين.

وأرسلت الحكومة الصينية المئات من عمال الإنقاذ والجنود إلى موقع الكارثة. وتم إجلاء نحو 200 من السكان من المنطقة.

وأصدر شي جين بينج، أوامره بتعزيز جهود الإنقاذ لتقليص حجم الخسائر البشرية.

وطالب بتعزيز نظام المراقبة والتحذير المبكر بالإضافة إلى التوجه العلمي في جهود البحث والإنقاذ للحماية من الكوارث الثانوية.

وقال الرئيس الصيني، إن الحوادث الطبيعة والمرورية، بالإضافة إلى الحوادث المتعلقة بقواعد السلامة في العمل تحدث مع اقتراب مهرجان الربيع وبسبب التأثير السلبي لموجات البرد.

وطالب الرئيس الصيني، المناطق والإدارات المعنية بدراسة المخاطر المحتملة وتحمل مسئولية منع وقوع خسائر بشرية كبيرة وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.