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أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ بمناسبة عيد الشرطة؛ احتفالية غنائية بعنوان "ليلة عربية في حب مصر"، وذلك مساء اليوم الاثنين؛ بمسرح مركز الهناجر للفنون.

وشهد الحفل حضورا وتفاعلا جماهيريا كبيرا مع الأغاني الوطنية التراثية التي قدمتها الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ بقيادة المايسترو أحمد ماهر؛ يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

وقدمت الفرقة الموسيقية خلال الحفل العديد من الأغنيات؛ أبرزها: "سنة وسنتين"، "عظيمة يا مصر"، "موال النهار"، "يا نسمة الحرية" غناء الفنان أحمد محسن، "يا أغلى اسم في الوجود"، "عالربابة"، "كلمة حلوة"، "حبايب مصر"، "مصر التي في خاطري" غناء الفنانة أنغام مصطفى.