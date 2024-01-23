مياه الفيوم تجميع 34596 عينة خلال شهر لمتابعة جودة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي

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صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بقيام قطاع المعامل بالشركة بتجميع وتحليل 34 ألفا و596 عينة مياه وصرف صحي وصناعي وصناعي على النحو التالي:

تجميع وتحليل ٣٣٩٨٧ عينة مياه من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة.

سحب وتحليل ٥٥٥ عينة صرف صحي من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي.

وسحب وتحليل ٥٤ عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي.

وأفاد النجار بأن الهدف من جمع وتحليل عينات المياه هو التأكد من جودة ومأمونية مياه الشرب لضمان إنتاج كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات، والتأكد من مطابقة السيب النهائي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي؛ حفاظاً على البيئة والصحة العامة.