البرلمان التركي يصادق على انضمام السويد للناتو

صادق البرلمان التركي مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون حول إبرام بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وصوتت الجلسة العامة للبرلمان في أنقرة على قبول طلب السويد اليوم الثلاثاء، وأعادت الوثيقة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، للتوقيع النهائي، قبل أن يتم إيداعها لدى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.

وقدّمت السويد في مايو 2022، عقب حرب روسيا وأوكرانيا، ترشيحها لعضوية حلف شمال الأطلسي، تزامناً مع فنلندا، التي أصبحت في أبريل 2023 العضو الـ31 في الحلف.

وقبل جلسة التصويت الحاسمة التي وافق فيها البرلمان التركي على الطلب، أكد دولت بهجلي، الحليف الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان والذي بفضله يحظى الرئيس التركي بالأغلبية المطلقة في البرلمان، أن نوابه سيصوتون لصالح انضمام السويد إلى الناتو.

وفي مطلع ديسمبر الماضي، اشترط أردوغان للموافقة على انضمام السويد أن يصادق الكونجرس الأمريكي على بيع مقاتلات F-16 لأنقرة، علماً أنها في حاجة ماسة إليها.

وقال مسؤول تركي كبير لـ«بلومبرج»، الاثنين، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن «حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويسيطر على الأغلبية في البرلمان إلى جانب حليفه القومي (الحركة القومية)، يسعى للحصول على الموافقة البرلمانية للمصادقة على انضمام السويد إلى حلف (ناتو) وهي مسألة طال انتظارها».