حماس تدعو إلى توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مخططات لبناء مزيد من البؤر والوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة، تتضمّن بناء مدرسة دينية للمتطرفين «الحريدم» في حي الشيخ جراح، إضافة لأكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين بالقدس؛ هو انتهاك جديد يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها حكومة مجرم الحرب نتنياهو على الشعب الفلسطيني، والتي تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض في محاولة لفرض سيادتها المزعومة على الضفة المحتلة والقدس.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس: «إننا وإذ نحذر من تداعيات هذه الإجراءات الصهيونية الخطيرة، لندعو إلى توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة هذا التغول الصهيوني على أرضنا وحقوقنا، والانخراط في برنامج وطني شامل لمواجهة المخططات الاستيطانية الخبيثة، وتفعيل العمل النضالي المقاوم حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».

وأفادت صحيفة «هآرتس» العبرية صباح اليوم الخميس، أن إسرائيل تطرح مخططات لبناء سلسلة من البؤر الاستيطانية في القدس الشرقية.

ونقلت وكالة «معا» عن الصحيفة العبرية قولها إن ما تسمى بـ«لجنة التخطيط والبناء المركزية» تناقش مخططات تشمل إقامة مدرسة دينية «للحريديم» في حي الشيخ جراح بالقدس.

ولفتت إلى أن مخططات الاستيطان تشمل بناء 9 آلاف وحدة سكنية في عطاروت عند جدار الفصل وقرب قرية كفر عقب الفلسطينية.