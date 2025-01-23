أمين عام الناتو: انتصار روسيا على أوكرانيا سوف يكون له تأثير مكلف على مصداقية الحلف

حذر أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، اليوم الخميس، من أن انتصار روسيا على أوكرانيا سوف يقوض قوة الردع لأكبر حلف عسكري في العالم، وأن الأمر قد يكلف تريليونات لاستعادة مصداقيته.

وقال روته: "في حال خسرت أوكرانيا الحرب، فأن استعادة قوة الردع لبقية الناتو مجددا سوف تكون بثمن أعلى بكثير جدا مما كنا نفكر فيه في هذه اللحظة فيما يتعلق بزيادة إنفاقنا وزيادة انتاجنا الصناعي".

وأضاف: "أنه لن تكون مليارات إضافية ولكن تريليونات إضافية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وأكد أنه يجب على الداعمين الغربيين لأوكرانيا تكثيف وليس تقليل الدعم الذي يقدمونه للبلاد، وذلك بعد قرابة 3 سنوات منذ بدء العملية الروسية الشاملة.

وقال أمين عام الناتو: "يجب أن نغير مسار الحرب"، مضيفا أن "الغرب لا يستطيع أن يسمح في القرن الحادي والعشرين أن تحارب دولة أخرى وتحاول استعمارها.. لقد ولت تلك الأيام"، على حد وصفه.

ويتصاعد القلق في أوروبا، من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يسعى لإنهاء سريع للحرب في المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشروط غير مواتية لأوكرانيا، ولكن "روته" بدا حذرا من محاولة تعجل الأمور.

وهدد ترامب، أمس الأربعاء، بفرض ضرائب ورسوم وعقوبات شديدة على موسكو في حال لم يتم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، ولكن من المحتمل أن يلقى هذا التحذير آذانا صماء في الكرملين.