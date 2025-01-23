الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بإحراق مصفاة الخرطوم للنفط بمنطقة الجيلي

اتهم الجيش السوداني، اليوم الخميس، قوات الدعم السريع بإحراق مصفاة الخرطوم للنفط بمنطقة الجيلي.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الدعم السريع عمدت إلى إحراق مصفاة النفط في محاولة يائسة لتدمير بنية هذا البلد، بعد أن يئست من تحقيق أوهامها بالاستيلاء على مقدراته وأرضه».

وأشار إلى أن «هذا التصرف الحاقد يكشف مدى إجرام هذه المليشيا قيادةً وأفراداً ومساندين، ويوضح بجلاء مدى ضلوعها في ارتكاب كل أنواع الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ الحوب بحق المواطن السوداني وممتلكاته».

وتوعد في نهاية بيانه بـ«ملاحقة الدعم السريع في كل مكان حتى تطهير كل شبر منهم»، متعهدًا بـ«إعادة إعمار كل ما دمرته المليشيا».

وتعد هذه المصفاة أكبر محطة لتكرير النفط في البلاد، وأُنشئت في تسعينيات القرن الماضي، وتقع شمال مدينة بحري، وتسيطر عليها «الدعم السريع» منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.

ومنذ ذلك التاريخ يخوض الجيش السوداني و«الدعم السريع» حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.