وزيرة الدولة للشئون الخارجية الفلسطينية: 90% من سكان غزة يعانون المجاعة

قالت وزيرة الدولة للشئون الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان إن 90% من سكان غزة يعانون من المجاعة، مشددة على أهمية تقديم الإغاثة الفورية لهم.

وأضافت في تصريحات لفضائية «CNBC عربية»، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، أن خطة إعادة إعمار غزة تمضي قدماً، موضحة أن «هناك عدة وزارات شكلت فريقاً لمتابعتها».



وبحسب الوزيرة فإن خطة الحكومة تتضمن دمج جزء من غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة وقوانين واحدة، مضيفةً أن توطين الخدمة الصحية واحدة من المبادرات الاستراتيجية السبعة للحكومة.

وفي وقت سابق، أكدت المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة آمي بوب، ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة ليتمكن المجتمع الدولي من إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى السكان.

جاء ذلك في حديث صحفي، على هامش مشاركة بوب في الاجتماعات السنوية الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، تطرقت فيها إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ودعت بوب إلى «ضمان دعم المجتمع الدولي القوي لوقف إطلاق النار، والدفاع عن تنفيذه واستمراره، لأنه دون وقف النار فلن نتمكن من إيصال المساعدات إلى غزة».

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 122 شهيدًا، منهم 120 شهيدًا انتشال، و306 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 47 ألفًا و283 شهيدًا، و111 ألفًا و472 إصابة.