المغرب يعلن إحباط 78 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية في 2024

أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن إحصائيات جهود المملكة في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر خلال عام 2024، مؤكدة إحباط 78 ألفًا و685 محاولة للهجرة غير النظامية، وتفكيك 332 شبكة للاتجار بالبشر، ويعزى هذا النجاح إلى فعالية أنظمة مراقبة الحدود والسواحل.

وقال بيان للوزراة إن المغرب واجه ضغوطًا متزايدة للهجرة في بيئة إقليمية غير مستقرة ومليئة بالتهديدات، فيما كشفت الإحصائيات أن 58% من المهاجرين الأجانب غير النظاميين ينحدرون من دول غرب أفريقيا، و12% من دول المغرب العربي، و9% من دول شرق ووسط أفريقيا- حسب موقع العمق المغربي.

كما تم تفكيك 332 شبكة للاتجار بالبشر، حيث تطور هذه الشبكات باستمرار أساليبها وتُنوع أنشطتها الإجرامية، وسُجلت 14 عملية اقتحام ومحاولة اقتحام في محيط مدينتي سبتة ومليلية، شارك فيها أكثر من 4290 مهاجرا.

وأكدت الوزارة أن ما يقرب من 6135 مهاجرا غير نظامي استفادوا من برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، بالتنسيق مع ممثلياتهم الدبلوماسية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.