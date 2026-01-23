المشروع الوطني للقراءة يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

يشارك المشروع الوطني للقراءة في الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك للعام الخامس على التوالي.

وينتظر جناح المشروع الوطني للقراءة (B34) في صالة 3، هذا العام، العديد من الأنشطة الثقافية المميزة ويستضيف نخبة من كبار الكتاب، فضلاً عن زيارات لطلاب المدارس والجامعات، واستقبال واحدة من أكبر الرحلات الثقافية التي تقوم بها جمعية كفر شوبك.

وفي هذه الدورة، يتميز المشروع الوطني للقراءة بالشراكة مع الهيئة العامة للكتاب، في إطلاق مسابقة فنية بعنوان "عالم نجيب محفوظ"، للاحتفاء بالأديب الراحل كشخصية العام، ويُقام معرض بالأعمال المشاركة، وإعلان أسماء الفائزين في المسابقة.

ويذكر أن المشروع الوطني للقراءة هو أحد مشاريع "البحث العلمي للاستثمار" ، فهي مؤسسة تربوية ثقافية تستثمر في تنمية الأجيال وتطويرها عبر البرامج التربوية الإبداعية المتجددة المستندة على الأدلة العلمية والمستنيرة بالخبرات الواعية، واستمرت المؤسسة منذ بداياتها الأولى عام 1998 في جعل الاهتمام بالقراءة أحد أهم أولوياتها، وقد أهلها لذلك سنوات طوال من العمل المتواصل في بناء المعايير والتخطيط والتنظيم والتنسيق والتدريب والتحكيم فغدت بيتا ثريا للخبرة في إدارة هذه المشاريع، لإحداث نهضة نوعية في البرامج الوطنية الخاصة بالقراءة والمشاريع ذات الصلة بالتعليم.

ويهدف المشروع الوطني للقراءة إلى نشر الوعي بأهمية القراءة والمعرفة.

ويطلق المشروع مسابقة سنوية، يشارك فيها طلاب المدارس والجامعات والمعلمين، ويتنافسون على القراءة وفق 3 مستويات؛ القارئ الفضي وتكون المنافسة بقراءة 30 كتاب، والقارئ الذهبي وتكون بقراءة 50 كتاب، ثم القارئ الماسي وتكون بقراءة 100 كتاب، ويحصل صاحب المركز الأول في كل فئة على جائزة نقدية قدرها مليون جنيه مصري.