رئيس مؤتمر ميونخ للأمن يصف النزاع الغربي حول جرينلاند بالسيرك

وصف رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، فولفجانج إيشينجر، الجدل المثار حول جزيرة جرينلاند بأنه "سيرك"، وذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال إيشينجر: "لا يمكن تسميته بأي وصف آخر"، منتقدا تشتيت الجهود والطاقة التي كان ينبغي على الأوروبيين والأمريكيين تركيزها على أوكرانيا، وانصرافها بدلا من ذلك إلى ملف جرينلاند.

وشدد إيشينجر بقوله: "لا يسعنا إلا أن نقول: لقد أخطأنا الهدف. كان ينبغي لنا أن نرسل إشارة من دافوس إلى الجانب الروسي مفادها أن هذه الحرب يجب أن تنتهي أخيراً". ورأى أنه بدلاً من ذلك، حدث نزاع داخلي غربي حول جرينلاند، وصفه بأنه "غير ضروري مطلقا" و"ضار".

وأشار إيشينجر إلى أن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء نتيجة ثلاثة عوامل، هي: التهديد بفرض رسوم جمركية أوروبية مضادة، والنهج الحذر الذي اتبعه الأوروبيون، ومنهم المستشار الألماني، بالإضافة إلى المعارضة الداخلية من داخل الولايات المتحدة نفسها. ومع ذلك، شدد إيشينجر على أن هذا الاتفاق لا يعد حلاً نهائياً بعد.

ورغم ذلك، أشاد رئيس مؤتمر ميونخ للأمن بالمسار الذي سلكه الاتحاد الأوروبي الآن، واصفاً إياه بـ الاستراتيجية المزدوجة، حيث يتعين على أوروبا تحقيق استقلال عسكري عن الولايات المتحدة، مع الإبقاء في الوقت ذاته على الرئيس الأمريكي "على متن السفينة"؛ لافتا إلى أنه لا يمكن إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا في الوقت الحالي بدونه.