تشكو نساء العالم بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة من آلام أسفل الظهر. يشكو الرجال أيضًا لكن بنسبة أقل.

بالفعل قد ينشأ هذا الألم نتيجة أمراض عدة تلم بفقرات العمود الفقرى العظمية أو الأقراص التى ترتاح عليها الفقرات أو العضلات والأربطة والمفاصل المتصلة بتراكيب أسفل الظهر. كلها أمثلة قابلة للشرح مرتبطة بالعامود الفقرى، لكن الواقع أن هناك أسبابًا أخرى قد يدهش الإنسان أن يعرف أنها وراء تلك الآلام المبرحة دون أن تتصل بالعمود الفقرى مباشرة.

الممارسات الخاطئة فى الجلوس إلى المكتب فترات طويلة دون حركة وحمل أشياء ثقيلة وارتداء حذاء ذى كعب عالٍ وزيادة وزن الجسم عن الوزن الصحى للإنسان وعدم ممارسة النشاط البدنى ولو لفترات قصيرة كلها أسباب تؤدى إلى آلام أسفل الظهر.

هناك أيضًا أسباب قد لا تخطر على بالك على وجه الإطلاق، لكنها فى الواقع أسباب غير مباشرة، لكنها مسببة بالفعل لآلام أسفل الظهر.

الأرق قد يكون أحد الأسباب الخفية لآلام أسفل الظهر ربما لأن الأرق يدفع الإنسان إلى اتخاذ وضعيات متعددة غير صحية إثر عدم قدرة الإنسان على أن يخلد للنوم فى سلاسة. ربما أيضًا لأن الأرق يزيد من حساسية الإنسان للألم. يبدو هذا واضحًا بين السيدات بصورة أكبر من الرجال.

الأدوية أيضًا قد تكن وراء ألم أسفل الظهر. الغريب فى الأمر أن تلك الأدوية قلد يعد بعضها بعيدًا تمامًا عن تلك التأثيرات.

على سبيل المثال أدوية تخفيض نسب الكولستيرول بسبب ما غير معروف تتسبب فى آلام العظام. بعض أدوية علاج الضغط المرتفع، وقد تظهر آلام أسفل العمود الفقرى مع بداية علاج هشاشة العظام أيضًا. تناول أقراص منع الحمل قد تتسبب فى آلام أسفل الظهر.

إذا أعيتك الحيل فى معرفة سبب آلام أسفل الظهر فاسأل نفسك إذا ما كنت تحتفظ بحافظة نقودك وأوراقك فى الجيب الخلقى للبنطلون حينما تجلس، الأمر الذى يجعلك لا تجلس بصورة مريحة مستوية على الكرسى فيبدو الحوض مائلًا فى ناحية غير الأخرى، مما يزيد الضغط على عمودك الفقرى. لذا ينصح دائمًا بعدم الاحتفاظ بمحفظة مليئة بالأوراق المالية والأوراق والإيصالات فى الجيب الخلفى واعتياد الجلوس دون مراعاة لصحة الوضع الذى يسهل الجلوس المريح.

الحذاء المناسب راحة للقدمين والعمود الفقرى والرأس معًا، فلا تتردد أبدًا فى اختيار الحذاء المريح خفيف الوزن قادر على امتصاص الصدمات بشكل جيد، لأن ذلك يحقق توازنًا لجسم الإنسان على القدمين، ويحمى القدم من الاصطدام بمختلف الأسطح عند المشى.

طول الإنسان: أشارت دراسات علمية متتالية إلى أن احتمالات حدوث ألم أسفل الظهر تزيد لدى من تتخطى أطوالهم ١٦٠ سم.

إذا لم تكن تعانى من مرض واضح يصيب عظام الحوض والعمود الفقرى فلك أن تراجع تلك القائمة الغريبة نوعًا ما بين الأسباب غير المباشرة التى تسبب آلام أسفل الظهر دونما إشارات واضحة للسبب.