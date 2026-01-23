الصين: الحوار والمفاوضات هما السبيل الصحيح الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون، اليوم الجمعة، إن الحوار والمفاوضات هما السبيل الصحيح الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية.

وردا على استفسار خلال المؤتمر الصحفي اليومي، قال قوه إن موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباءالصينية (شينخوا).

ووفقا لتقارير إعلامية، من المقرر أن تُعقد اليوم في دولة الإمارات الجلسة الأولى لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية والتي تضم مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قد أجريا محادثات في موسكو ليلة أمس الخميس.

وأكد بوتين أنه مهتم بصدق بتسوية دبلوماسية للصراع في أوكرانيا، وفقا لمستشار بوتين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف.

ومع ذلك، قال إن هذا سيتطلب من قيادة الدولة المجاورة الموافقة على التنازلات الإقليمية التي تطالب بها روسيا، وهو ما ترفضه حكومة زيلينسكي باستمرار حتى الآن.