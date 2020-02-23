«كورونا» يعطل الدراسة وكرة القدم فى إيران ويعزل 11 مدينة إيطالية

ارتفاع عدد ضحايا الفيروس فى الصين إلى 2442 حالة.. و«الصحة العالمية»: 15 حالة وفاة خارج الصين حتى الآن

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد بنهاية، أمس إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 76 ألفا و936 حالة، وغادر المستشفيات 22 ألفا و888 شخصا بعد شفائهم، فيما عطلت السلطات الإيرانية الدراسة ومباريات كرة القدم فى البلاد لمكافحة الفيروس، وأغلقت إيطاليا 11 مدينة بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 100 حالة.

وسجلت السلطات الصحية فى أقليم هوبى الصينية 96 وفاة جديدة و630 إصابة أخرى بفيروس كورونا المستجد، (كوفيد19)، بنهاية 22 فبراير. وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا فى الإقليم إلى 2442 وفاة جراء الفيروس.

وفى إيران، أعلن رئيس جامعة مازندران للعلوم الطبية فى إيران تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» فى مدينة تنكابن فى محافظة مازندران شمال البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات جراء فيروس «كورونا» فى إيران إلى 7 حالات. وأعلنت السلطات الإيرانية، مساء أمس ، تعطيل الدراسة فى جميع مدارس وجامعات المدن الإيرانية، وإيقاف كل مباريات كرة القدم لمدة 10 أيام، لمكافحة العدوى.

كما أعلنت الحكومة الإيطالية، أمس ، إغلاق 11 بلدة غالبيتها فى منطقة لومبارديا، ومنع الدخول إليها والخروج منها إلا بتصاريح خاصة، كما أعلنت إغلاق الشركات والمدارس فى تلك المناطق وإلغاء الأنشطة العامة، بعد اكتشاف وصول عدد الإصابات إلى أكثر من 100 حالة.

من جهته، قال مسئول برنامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمنظمة الصحة العالمية، عمرو أبو العطا، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم حتى اليوم، بلغت 77 ألفا و923 حالة، من بينها ما يزيد عن 76 ألف حالة داخل الصين، موضحا أن 82% حالات عادية وأعراضها أشبه بالانفلونزا، و15% شديدة، والنسبة المتبقية أكثر شدة. وأعلن أبو العطا، خلال ندوة «الوعى الصحى وطرق الوقاية من فيروس كورونا»، اليوم؛ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وفاة 15 حالة خارج الصين حتى الآن.