تعيين أمين عام جديد للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر



أعلن في الجزائر عن تعيين سمير بورحيل أمينا عاما جديدا للأمانة التقنية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.



وذكرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير أن تعيين بورحيل جاء خلفا لفاروق طلعة، بموجب قرار صدر في السابع من فبراير الجاري.



وينص القانون العضوي المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن الأمانة التقنية تعمل تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة الذي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب قرار.



تجدر الإشارة إلى أنه تم استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في 15 سبتمبر 2019، وانتخب محمد شرفي رئيسا لها من قبل أعضاء المجلس.