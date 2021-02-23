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أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد "الموقوف" أن قرار إيقافه لمدة عام من جانب الاتحاد الدولي لن يمر مرور الكرام.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالرد على قرار إيقافه لمدة عام من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة، أن قرار إيقافه يعني حرمانه من خوض الانتخابات المقبلة، وهو ما يسمح بحدوثه خاصة وأن مبررات قرار الإيقاف غير مقنعة.

وأوضح أنه سيجمعه لقاء اليوم بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتشاور حول الأزمة".

وأشار: "لن أترك حقي ولن أصمت على ما يحدث من جانب الاتحاد الدولي لكرة اليد".

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، قد قرر إيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة لمدة عام.

وجاء قرار الدولي لليد بعد توصية من لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للعبة، عقب خروج رئيس الاتحاد المصري من الفقاعة الطبية خلال بطولةالعالم رقم 27 والتي استضافتها مصر في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي.